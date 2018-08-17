Кузьме Скрябину 50 лет: лучшие хиты легендарного певца [ Редактировать ]
Ровно 50 лет назад, 17 августа родился известный украинский певец, актер, писатель, телеведущий и лидер группы "Скрябін" Андрей Кузьменко. Однако, 2 февраля 2015 жизнь Кузьмы унесла страшная автокатастрофа. Давайте вспомним лучшие хиты легендарного певца.
"Спи собі сама", 2003 год
Этот фирменный украинский "медляк" стал одним из самых популярных образцов этого жанра.
"Старі фотографії", 2005 год
Этот хит стал настоящим гимном ностальгии, а клип продолжает набирать просмотры на Youtube.
"Мам", 2012 год
Песня "Мам" стала легендой, которую Кузьма посвятил маме. В этой песне Кузьма извинялся перед своей мамой за постоянные разъезды и то, что прошла уже 43-я осень его жизни.
"Кинули", 2009 год
Злой политический комментарий - еще один жанр, в котором Кузьменко проявлял себя очень охотно.
"Маршрутка", 2011 год
Этот хит стал веселой народной жалобой на украинский общественный транспорт.
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