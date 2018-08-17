Спецоперация "Лес". На Буковине задержали "Камаз" доверху забитый высококачественной древесиной. Кто и куда вез полсотни бревен дуба и ели? Расскажет Ольга Паламарюк.

Фуру, груженую лесом, - правоохранители заметили рано утром в одном из сел - недалеко от Черновцов. Остановили, чтобы проверить сопроводительные документы. В накладной заметили неточности.

"Транспортний засіб, на якому була навантажена лісодеревина, було без відповідних чіпів. На транспортний засіб було загружено 18 колод породи дуб і 36 колод породи смерека. Загалом, 19 кубічних метрів деревини", - сообщил Михаил Гарабажив, заместитель начальника Глыбокского отделения полиции.

38-летний водитель "Камаза" признался - лес вез на пилораму. И фура, и древесина - его собственные. Почему подделал документы, толком не объяснил. Мол, спешил. И случайно взял не ту накладную. Но вот общественные активисты в этом сомневаются.

"Кожна машина, яка має їхати, має мати комплекс документів - лісопоходження. Це не то, що підприємець передав підприємцю одну бумажку - це фейкова грамота. Має бути з лісництва, з біржі. 3 чи 4 папери має бути", - говорит Николай Петиченко, общественный активист.

В полиции открыли уголовное производство. Лес и "Камаз" арестовали. Но вот дойдет ли дело до суда? И накажут ли виновников незаконной вырубки ценной древесины? Активисты считают - вряд ли.

"Вони звикли красти, як раніше було. "Відкати" йшли по різним службам і ніхто на це не звертав увагу. Да, зараз нашуміло, зловили. Але якщо справа перейде в УЗЕ, прокуратуру - ще ніхто не знає, чим воно закінчиться", - обеспокоен Николай Петиченко, общественный активист.

К слову, высококачественный лес незаконно пилят не только на Буковине.

Так, задержали два грузовика и ривненские полицейские. Изъяли свыше 60 кубов древесины. И опять же - отсутствие чипов, подделанная документация. И абсолютная уверенность водителей в своей безнаказанности.