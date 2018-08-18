В субботу, 18 августа, в столице Украины проводят генеральную репетицию военного парада ко Дню независимости Украины. В связи с этим центр города полностью перерыт. Люди возмущены происходящим.

Вдоль Крещатика выстроился ряды из правоохранителей. За ограждения нет хода ни автомобилям, ни людям.

По главной улице столицы маршируют военные разных подразделений. За этим с интересом наблюдают сотни горожан, делая фото. Также звучит гимн Украины.

В столицу постоянно прибывает военная техника и солдаты, которые в день парада пройдут по главной улице страны.

Ранее мы писали о том, что в Киеве изменили график работы транспорта.