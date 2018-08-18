Израиль собирается увеличить оборонный бюджет. Зачем? И за счет чего Иерусалим намерен повысить расходы на военных? Расскажет Сергей Ауслендер.

На заседании правительства случилась настоящая драма - премьер потребовал увеличить оборонный бюджет почти на миллиард долларов в год. Цифра для израильской экономики - пугающая. Сейчас страна тратит на армию и безопасность примерно 6% от валового национального продукта. Расходы на оборону были прописаны в бюджете, но, по мнению главы правительства, этих денег недостаточно. Страна столкнулась с новыми угрозами, и на них нужно быстро реагировать.

"В последние годы в регионе происходят драматические изменения. Причем с пугающей скоростью. Я представил кабинету новую программу безопасности до 2030 года. Она требует увеличения оборонных расходов во всех сферах. Наша экономика сейчас сильна как никогда, чтобы профинансировать эти расходы", - заявил Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

Но министерство финансов от этого плана не в восторге. Денег на его реализацию в бюджете нет. Значит, придется урезать другие расходы, традиционно пострадают медицина, образование и социальная сфера. А развитие экономики, по мнению экономистов, как раз происходило за счет того, что расходы на оборону не увеличивались. Но премьер уверяет - если не позаботимся о безопасности, тогда пострадают все, не только врачи и учителя.

В новой программе правительства предусматривается увеличение расходов на кибербезопасность, противоракетную оборону, модернизацию боевой техники и защиту гражданского населения.