Израиль увеличит оборонный бюджет на $1 млрд [ Редактировать ]
Израиль собирается увеличить оборонный бюджет. Зачем? И за счет чего Иерусалим намерен повысить расходы на военных? Расскажет Сергей Ауслендер.
На заседании правительства случилась настоящая драма - премьер потребовал увеличить оборонный бюджет почти на миллиард долларов в год. Цифра для израильской экономики - пугающая. Сейчас страна тратит на армию и безопасность примерно 6% от валового национального продукта. Расходы на оборону были прописаны в бюджете, но, по мнению главы правительства, этих денег недостаточно. Страна столкнулась с новыми угрозами, и на них нужно быстро реагировать.
"В последние годы в регионе происходят драматические изменения. Причем с пугающей скоростью. Я представил кабинету новую программу безопасности до 2030 года. Она требует увеличения оборонных расходов во всех сферах. Наша экономика сейчас сильна как никогда, чтобы профинансировать эти расходы", - заявил Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.
Но министерство финансов от этого плана не в восторге. Денег на его реализацию в бюджете нет. Значит, придется урезать другие расходы, традиционно пострадают медицина, образование и социальная сфера. А развитие экономики, по мнению экономистов, как раз происходило за счет того, что расходы на оборону не увеличивались. Но премьер уверяет - если не позаботимся о безопасности, тогда пострадают все, не только врачи и учителя.
В новой программе правительства предусматривается увеличение расходов на кибербезопасность, противоракетную оборону, модернизацию боевой техники и защиту гражданского населения.
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