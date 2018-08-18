В Турции в результате масштабной аварии с участием 32 автомобилей погиб один человек, еще 15 получили серьезные травмы. Об этом сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что авария произошла на северо-западе Турции на трассе Эскишехир-Бурса. В друг друга врезались один грузовик, два пассажирских автобуса, два микроавтобуса и 27 легковых машин.

Причиной ДТП стало разлитое на трассе топливо из грузовика. Полиция ведет поиски этой машины и водителя.

Все 15 человек, которые получили серьезные травмы, были госпитализированы. Еще десятки людей получили первую медицинскую помощь на месте происшествия.

Напомним, что в Польше разбился автобус с украинскими туристами.