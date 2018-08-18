В Турции произошло масштабное ДТП: столкнулись более 30 автомобилей [ Редактировать ]
В Турции в результате масштабной аварии с участием 32 автомобилей погиб один человек, еще 15 получили серьезные травмы. Об этом сообщает Daily Sabah.
Отмечается, что авария произошла на северо-западе Турции на трассе Эскишехир-Бурса. В друг друга врезались один грузовик, два пассажирских автобуса, два микроавтобуса и 27 легковых машин.
Причиной ДТП стало разлитое на трассе топливо из грузовика. Полиция ведет поиски этой машины и водителя.
Все 15 человек, которые получили серьезные травмы, были госпитализированы. Еще десятки людей получили первую медицинскую помощь на месте происшествия.
Напомним, что в Польше разбился автобус с украинскими туристами.
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