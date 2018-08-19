18 августа, в Киеве снова прошел мощный ливень и затопил улицы столицы.

В результате стихии многие улицы оказались заблокированы для проезда транспорта. В некоторых местах вода достигала пояса.

На улице Эспланадной автомобили почти полностью стоят в воде.

Как передает Информатор, не менее десятка машин оказались под водой на площади рядом с ТЦ Гулливер и Дворцом Спорта.

"По крайней мере в двух машинах были заблокированы люди. Один из водителей залез на крышу своего авто, залитого по окна водой", - говорится в сообщении.

Чтобы удалить воду из Спортивной площади, водители открыли люки канализации, и после этого вода начала спадать.

По словам охранников торгового центра, вода прошла в подземный паркинг Гулливера. На парковке находилось более 20 машин. Были ли на территории паркинга люди, охране не известно. Они сообщили, что паркинг залито водой "по шею".

В Украинском гидрометцентре отмечают, что гроза, шквалы ветра 15-18 м/с и сильный дождь продлятся до конца ночи 19 августа.