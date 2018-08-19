Воды по пояс: Киев снова затопило из-за мощного ливня (видео) [ Редактировать ]
18 августа, в Киеве снова прошел мощный ливень и затопил улицы столицы.
В результате стихии многие улицы оказались заблокированы для проезда транспорта. В некоторых местах вода достигала пояса.
На улице Эспланадной автомобили почти полностью стоят в воде.
Как передает Информатор, не менее десятка машин оказались под водой на площади рядом с ТЦ Гулливер и Дворцом Спорта.
"По крайней мере в двух машинах были заблокированы люди. Один из водителей залез на крышу своего авто, залитого по окна водой", - говорится в сообщении.
Чтобы удалить воду из Спортивной площади, водители открыли люки канализации, и после этого вода начала спадать.
По словам охранников торгового центра, вода прошла в подземный паркинг Гулливера. На парковке находилось более 20 машин. Были ли на территории паркинга люди, охране не известно. Они сообщили, что паркинг залито водой "по шею".
В Украинском гидрометцентре отмечают, что гроза, шквалы ветра 15-18 м/с и сильный дождь продлятся до конца ночи 19 августа.
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