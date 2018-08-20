У Нідерландах евакуювали залізничний вокзал [ Редактировать ]
У Нідерландах у місті Тілбург правоохоронці евакуювали залізничний вокзал через повідомлення про бомбу. Як наслідок, залізничне сполучення у провінції Північний Брабант було повністю припинено.
Через інцидент уже затримали чотирьох людей. Тепер їх допитують.
На вокзалі працюють кінологи та сапери.
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