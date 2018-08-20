В Голландии назвали улицу в честь культовой американской певицы

88 % улиц в Нидерландах названы в честь мужчин. По подсчетам, только 12 % улиц в Амстердаме, Утрехте и Гронингене названы в честь женщин. Местные активистки возмутились этим фактом и решили взять ситуацию в свои руки