У Запоріжжі відбувся відкритий чемпіонат України з вертолітного спорту. До змагань долучилися екіпажі і з-за кордону. Уміння пілотів оцінювали в чотирьох дисциплінах. Із якими складнощами зіткнулися спортсмени в небі, далі в сюжеті.

Перші труднощі для екіпажів почалися, коли машини відірвалися від землі. Несподівано здійнявся стрімкий вітер.

"Немного тяжелее управлять. То есть балансировать вертолетом и все остальное. Держать место", - говорить Владислав Мусієнко, учасник чемпіонату, пілот вертольота МІ-2.

У програмі чемпіонату "Вертолітний слалом", "Перегони", "Політ на точність" і "Розвезення вантажів". За штурвалом тільки досвідчені пілоти.

"Под вертолетом мы видим два груза. Длинный груз и короткий. Короткий груз не должен коснуться земли. Длинный не должен быть оторван от земли".

Допомагають пілотам напарники-оператори. Дають підказки і контролюють дії льотчиків. Аліна Бабинська сьогодні саме в такій ролі.

"У нас девчонок много в авиации. Вот белорусские экипаж - девчонки. И поэтому мы тоже надеемся, что в будущем у нас тоже будет молодой женский экипаж. Поэтому в дальнейшем возможно вы меня увидите и в качестве пилота, а не в качестве оператора",- каже Аліна Бабинська, учасниця чемпіонату, оператор вертольота МІ-2.

За кожною вправою в небі стежать 25 суддів. Помилок не прощають.

"Почему, потому что конкуренция. Людей, спортсменов мало, а конкуренция большая за места", - говорить Олександр Скринников, головний суддя чемпіонату.

Після виконання кожного маневру обов'язковий техогляд. Особливо превіряють справність двигуна.

"Может он птицу какую-то поймал. Может там еще что-то. Надо смотреть по-любому. - Условия сложные. - Да. Тем более они низко летают возле земли. Попадает трава, попадают разные части".

Учасники кажуть, такі змагання для них більше, ніж спорт. Головне навички, які особливо знадобляться під час пошуково-рятувальних операцій як на морі, так і в горах, де від досвіду пілота залежить життя людей.