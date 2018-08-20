19 августа в Одессе на улице Косовской двое автоворов похитили из автомобиля одессита планшет и принялись бежать с места преступления.

Владелец автомобиля заметил происходящее и бросился догонять злоумышленников. На бегу он достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в грабителей, сообщает местное издание odessa.net.ua.

Воры были нейтрализованы. Ими оказались двое граждан Грузии 24 и 26 лет. Преступников задержала полиция.

Ночью 20 августа убийца ворвался в горсовет Харькова и открыл стрельбу.