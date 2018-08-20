Курс доллара резко упал в обменниках 20 августа [ Редактировать ]
20 августа, средний курс покупки наличного доллара в обменных пунктах украинских банков упал на 7,03 копейки до 27,5907 гривны по сравнению с предыдущим банковским днем.
Средний курс продажи американской валюты упал на 7,70 копейки - до 27,9997 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".
Максимальный курс покупки доллара составил 27,85 гривны, минимальный курс продажи – 27,79 гривны.
Средний курс покупки евро вырос на 2,57 копейки и составил 31,3423 гривны, а средний курс продажи упал на 0,17 копейки до 32,0403 гривны.
Продать евро дороже можно за 31,75 гривны, купить дешевле – за 31,8 гривны.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 копейки и составляет 3,748 гривны за 10 российских рублей.
Средний курс продажи упал на 0,8 копейки и составляет 4,218 гривны.
Максимальный курс наличной покупки 10 рублей - 4,15 гривны, минимальный курс продажи - 4,1 гривны.
Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют 20 августа. Табл.: "Ліга.Финансы"
При этом, НБУ на 20 августа ослабил курс гривны до 27,90 гривны за доллар.
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