Гривна укрепилась по отношению к доллару. Фото: "Минфин"

20 августа, средний курс покупки наличного доллара в обменных пунктах украинских банков упал на 7,03 копейки до 27,5907 гривны по сравнению с предыдущим банковским днем.

Средний курс продажи американской валюты упал на 7,70 копейки - до 27,9997 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".

Максимальный курс покупки доллара составил 27,85 гривны, минимальный курс продажи – 27,79 гривны.

Средний курс покупки евро вырос на 2,57 копейки и составил 31,3423 гривны, а средний курс продажи упал на 0,17 копейки до 32,0403 гривны.

Продать евро дороже можно за 31,75 гривны, купить дешевле – за 31,8 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 копейки и составляет 3,748 гривны за 10 российских рублей.

Средний курс продажи упал на 0,8 копейки и составляет 4,218 гривны.

Максимальный курс наличной покупки 10 рублей - 4,15 гривны, минимальный курс продажи - 4,1 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют 20 августа. Табл.: "Ліга.Финансы"

При этом, НБУ на 20 августа ослабил курс гривны до 27,90 гривны за доллар.