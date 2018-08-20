В делу о покушении на убийство активистки и сотрудницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк задержали уже 5 человек. Об этом сообщает Нацполиция со ссылкой на главу ведомства Сергея Князева.

"Всего задержано пять человек, которые подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство сотрудницы городского самоуправления Екатерину Гандзюк", - отметил Князев.

Отмечается, что 19 августа, в результате проведения спецоперации полицейские задержали еще трех граждан.

"Сейчас в отношении пятерых мужчин ведется уголовное расследование. Материалы об избрании меры пресечения в отношении задержанных будут направлены в суд", - сообщил Сергей Князев.

Князев добавил, что большинство задержанных принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

"Если гражданин, несмотря на его героические поступки в прошлом, совершил правонарушение, он будет привлечен к уголовной ответственности на равных правах", – подчеркнул Сергей Князев.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.

3 августа первый подозреваемый в нападении был схвачен полицией, его показали общественности в суде.