В Черногории вспыхнул пожар [ Редактировать ]
В понедельник, 20 августа, в туристической Черногории, в городе Будва, начался лесной пожар. Его тушат с помощью спецсамолетов МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"К тушению пожара, который начался утром на неприступных склонах Паштровской горы муниципалитета Будва, по запросу будванской службы защиты и спасения подключились три пожарных самолета дирекции по ЧС МВД", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что огонь днем был "относительно далеко от населенных мест" и захватил низкую растительность и кустарник.
Ранее мы писали о том, что аномальная жара в Европе привела к масштабным пожарам.
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