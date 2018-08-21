У Колумбії з сексуального рабства визволили півсотні жінок [ Редактировать ]
Майже півсотні жінок визволили з сексуального рабства під час рейду у колумбійському місті Картагена. Бранки - громадянки Колумбії та Венесуели.
Їм пообіцяли роботу, а потім забрали документи та примушували займатися проституцією. Тримали жінок у підвалах нічних клубів.
Під арештом уже 18 осіб, яких звинувачують у торгівлі людьми.
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