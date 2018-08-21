В Одесі правоохоронці затримали кілера через відклеєну бороду [ Редактировать ]
У вас вус відклеївся, а точніше - вся борода. Саме такий випадок стався в Одесі. Правоохоронці патрулювали вулиці міста і помітили перехожого, у якого відклеїлася борода.
Його затримали, щоб перевірити особу і з'ясувалося, що чоловік мав при собі пістолет із набоями. Він приїхав із невизнаного Придністров'я і причетний до міжнародного бандитського угруповання.
У поліції припускають, що кілер прибув до Одеси вбити місцевого підприємця.
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