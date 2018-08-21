Говорят, что наглость - второе счастье, но так ли это? Иногда сверхнаглость раздражает, иногда помогает добиться успеха и поставленных целей. Астрологи утверждают, что то, насколько вы наглый человек, зависит от знака зодиака, под которым вы родились. Об этом пишет Zen.

Скорпион

Самые дерзкие из всех наглецов, которых можно себе представить. Стеснительность им практически не знакома, с чувством такта у них часто бывают проблемы. Скорпион прекрасно понимает, что является наглецом, но ничего поделать с этим не может. Однако, они знаю допустимые границы и вряд ли их нарушат. Скорпионы виртуозно справляются со своей дерзостью и превращают этот недостаток в достоинство.

Близнецы

Любопытные Близнецы всегда везде и всюду. Их навязчивость и бесцеремонность может вывести из равновесия любого человека. Им свойственно нахальство и распускание сплетен. Они любят "копаться в чужом белье" и лезть в личную жизнь других людей. Они не редко бывают втянуты в конфликты и ссоры. Близнецам становится скучно и неинтересно, если они не проявляют свои инициативу в чужих делах.

Стрелец

Стрельцы абсолютно не чувствуют такт в общении, они могут оскорбить или задеть за живое, при этом продолжая общаться, как ни в чем не бывало. Если им что-то нужно для достижения личных целей, то они переступят любые рамки, обидят ни за что. Стрельцы редко думают о последствиях, им важно действовать здесь и сейчас. Они долго испытывают терпение окружающих, пока те окончательно не выйдут из себя.

Овен

Наглость для импульсивных Овнов является главным оружием на пути к успеху. Они проявляют эту черту только в крайнем случае и при этом чувствуют границы дозволенного. Овны могут позволить себе спонтанное, неосознанное нахальство, но только в случае особого эмоционального всплеска. Их харизматичность и обаятельность списывает им все наглые и бестактные выходки.

Ранее мы писали о том, какие знаки зодиака самые злопамятные.