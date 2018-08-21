На момент повені в ущелині було 3 туристичні групи

В італійській Калабрії через зливу загинуло щонайменше 11 людей. Ще 5 - зникли безвісти.

Сильний дощ затопив ущелину, де саме перебували туристи. Врятувати вдалося 18. Шестеро з них травмовані, серед постраждалих - десятирічний хлопчик, у якого переохолодження.

На момент повені в ущелині було 3 туристичні групи. Тож точну кількість жертв іще встановлюють.