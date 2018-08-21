Хотя формально реформа первичного уровня медицины по плану ее авторов финиширует через четыре месяца, уже сегодня приходится говорить о провале, написал народный депутат Сергей Левочкин в своем блоге на сайте "Корреспондент".

Обещаний было много. Страну убеждали в том, что существующая система здравоохранения никуда не годится и потому нуждается в реформировании. Реформу же рекламировали как способ решения всех проблем медицины, который позволит медучреждениям перейти на договорные отношения с национальным закупщиком медуслуг (Национальной службой здоровья), а пациентам - прикрепиться к семейным врачам и получить, наконец, качественную и своевременную медпомощь. Врачам же обещали новый уровень доходов.

Но спустя год после старта "реформы" ничего из обещанного авторами нет и близко: ни качественного медицинского обслуживания для пациентов, ни зарплат по 18-20 тысяч гривен для врачей. В реальности здравоохранение в первом полугодии 2018 года профинансировано только на 51%.

Такой уровень финансирования демонстрирует, насколько на самом деле власть способна реализовать свои же инициативы. Из почти двух тысяч врачей по стране только пятеро получили зарплаты в размере от 10 до 16 тысяч гривен, в то время как средняя зарплата в здравоохранении составляет 6 194 гривны.

Но и эти деньги для многих медработников остаются недоступными. На 1 июля сумма задолженности по сфере здравоохранения и соцзащите составила 26 млн гривен, причем с начала года она выросла на 76,7%.

В такой ситуации очевидна и незаинтересованность медперсонала в реформе. Поэтому даже прогноз о том, что к 1 октября 20% медучреждений будут работать по новым принципам, слишком оптимистичен.

Нет заинтересованности в "реформе" и у пациентов, из которых лишь 30% с небольшим выбрали себе врача к 1 августа. Ведь бесплатный гарантированный пакет медуслуг, который им предоставляется на первичном уровне, уже не включает визиты врачей на дом, неотложную медпомощь при высокой температуре у детей или приступе стенокардии, наполовину уменьшено количество необходимых анализов и обследований.

Не выполняет государство и своих обязанностей по другой "реформе" - госзакупок лекарств для больных граждан. На 2018 год в Госбюджете на эти цели предусмотрено почти 6 млрд гривен, но от полугодового плана (3,86 млрд) освоено только 9% (365,76 млн гривен).

Больше того, из запланированных еще в бюджете 2017 года препаратов только 62% (в количественном измерении) поступило в регионы. В денежном измерении это только 47% от плана.

Поэтому одна из задач, стоящих перед будущей властью, - отмена "медицинской реформы" в ее нынешнем виде. В здравоохранении должен быть наведен порядок, государство должно обеспечить его надлежащее финансирование. Только после этого должна быть проведена модернизация отрасли, которая приведет не к ухудшению медицинского обслуживания, дискредитируя саму идею реформы, а действительно улучшит медицинское обеспечение людей и сделает работу медиков достойно оплачиваемой.