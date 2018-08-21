В Израиле начинают массовую выдачу разрешений на ношение огнестрельного оружия. Министерство внутренних дел сильно упростило эту процедуру. По мнению чиновников и экспертов - вооруженные граждане - надежный барьер на пути террористов. Продолжит - Сергей Ауслендер.

Для начала статистика - за год, так называемой "интифады ножей", множество нападений, десятки убитых, сотни раненых, почти треть террористов была нейтрализована обычными гражданами. Только с собой у них было оружие. Разумеется, на законном основании. События еще продолжались, а в Израиле уже разгорелась дискуссия - надо ли разрешить в стране свободный оборот оружия.

"Видят в оружии инструмент, который необходимо изучить, необходимо тренироваться, необходимо тщательно оберегать, хранить и использовать. Только тогда личное оружие превратится из врага в защитника", - говорит Марк Бабот, полковник запаса.

До сегодняшнего дня получить разрешение на оружие могли только офицеры запаса, в звании не ниже капитана, отставные офицеры спецслужб и те, кто живет на палестинских территориях. Но и они были обязаны пройти сложную процедуру - проверки у психиатра и нарколога, экзамен на владение пистолетом. Потом каждые полгода его подтверждать. Но все равно, противников свободного ношения множество.

"У нас так одна из самых милитаризованных стран в мире. Оглянитесь вокруг, на улицах полно солдат с автоматами, зачем еще раздавать оружие простым гражданам. Чем его больше, тем выше шанс на бытовые преступления. Не раз и не два уже было, когда, например, ревнивый муж убивал жену из личного пистолета", - говорит Михаль Розин, депутат Кнессета.

И тем не менее, критерии понизили. С сегодняшнего дня получить разрешение может любой, кто служил в армии в боевых частях и прошел стрелковую подготовку, вне зависимости от звания. Таких десятки тысяч. По мнению представителей МВД, ответственных за это решение, это снизит шансы террористов на успешный теракт.

У сторонников и противников в этом вопросе аргументы, как правило, стандартные. Те, кто против, говорят - это же оружие, оно стреляет и не всегда по террористам. Вот в Америке чуть не каждую неделю стрельба в школах или на улицах. Те кто за, приводят простой аргумент - обычный кухонный нож. За год такими преступники убивают людей больше, чем из пистолетов, но никто даже не обсуждает, надо ли запретить кухонные ножи.