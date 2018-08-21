Накануне первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Динамо", главный тренер киевлян Александр Хацкевич оценил предстоящий поединок.

"С нами прилетели двое бразильцев, не знаю будут ли они завтра играть. Я рассчитываю завтра на всех футболистов вне зависимости от национальности. У каждой команды своя философия. У "Аякса" - атакующий футбол, она хорошо обученная команда во всех компонентах. У нас больше силовой с быстрым переходом в атаку. Я не хочу сейчас говорить о наших тактических построениях",- сказал на пресс-конференции главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич, передает корреспондент podrobnosti.ua.

Наставник киевлян пообещал показать в игре самые сильные стороны команды.

"Оборонительный футбол не может обыграть тотальный атакующий футбол? Завтра встретятся две футбольные философии. Мы играем на своих сильных качествах. А какой футбол победит, мы узнаем только через неделю", - подытожил Хацкевич.

А вот капитан "Динамо" Сергей Сидорчук на пресс-конференции признался, что команда немного волнуется, но готовы и настрой боевой.

"У нас перед матчем хорошее настроение, боевое. Немного волнуемся, ведь очень большая ответственность, но настрой у нас отличный. У нас в чемпионате, пока, стопроцентный результат, так что это придает нам уверенность в своих силах.

Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что Лига чемпионов – это совсем другой уровень. Здесь каждый момент будет иметь колоссальное значение. Завтра нас ждет лишь первая часть противостояния, а затем матч в Киеве. Об этом тоже не стоит забывать",- отметил футболист.

Напомним, что первый поединок двухматчевого противостояния состоится в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" в среду, 22 августа.