На Київщині затримали викрадачів авто [ Редактировать ]
На Київщині поліція затримала чотирьох автовикрадачів.
Чоловіки за два місяці поцупили чотири іномарки - дві "Хонди" та два "Лексуси". Машини вже повернули власникам.
А членів злочинного угруповання разом з організатором-киянином затримали. Їм загрожує до 12 років за ґратами.
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