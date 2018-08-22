Німеччина з початку року працевлаштувала вже понад 300 тисяч біженців - це на третину більше, ніж торік. Про це повідомили у Федеральному агентстві праці.

Працевлаштовані - здебільшого мігранти з Сирії, Афганістану, Іраку, Ірану та Пакистану. Ключовим фактором для отримання роботи у країні є знання німецької мови.

Уряд сподівається, що завдяки притоку біженців відбудеться зростання ВВП у найближчі роки. На програми з інтеграції біженців планують витрачати 28 мільярдів євро щороку.