У Німеччині запровадили програму інтеграції біженців [ Редактировать ]
Німеччина з початку року працевлаштувала вже понад 300 тисяч біженців - це на третину більше, ніж торік. Про це повідомили у Федеральному агентстві праці.
Працевлаштовані - здебільшого мігранти з Сирії, Афганістану, Іраку, Ірану та Пакистану. Ключовим фактором для отримання роботи у країні є знання німецької мови.
Уряд сподівається, що завдяки притоку біженців відбудеться зростання ВВП у найближчі роки. На програми з інтеграції біженців планують витрачати 28 мільярдів євро щороку.
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