У Мексиці встановили новий рекорд Гіннеса [ Редактировать ]
У мексиканському місті Гвадалахара встановили новий рекорд Гіннеса.
У рамках музичного фестивалю організатори представили найбільшу у світі мозаїку з бісеру. Відкриття супроводжували традиційні танці та пісні, а всі охочі могли доторкнутися до витвору мистецтва.
Мозаїка на головній площі милуватиме око містян іще 2 тижні. Після цього - стане музейним експонатом.
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