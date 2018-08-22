У мексиканському місті Гвадалахара встановили новий рекорд Гіннеса.

У рамках музичного фестивалю організатори представили найбільшу у світі мозаїку з бісеру. Відкриття супроводжували традиційні танці та пісні, а всі охочі могли доторкнутися до витвору мистецтва.

Мозаїка на головній площі милуватиме око містян іще 2 тижні. Після цього - стане музейним експонатом.