В Харькове с 22 августа, наряды патрульной полиции будут усилены бронегруппами с автоматическим оружием.

"Я дал поручение руководителю главного управления Национальной полиции в Харьковской области… и уже с сегодняшнего дня будут усилены наряды патрульной полиции бронегруппами, обеспеченными бронезащитой 4-го класса и автоматическим оружием", - сообщил заместитель начальника Национальной полиции в Харьковской области Александр Фацевич после церемонии прощания с погибшим во время стрельбы в Харьковском горсовете патрульным инспектором Дмитрием Кириенко, передает "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что эти группы будут работать отдельно экипажами и будут реагировать на тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе преступления, связанные с применением оружия.

По его словам, постепенно бронегруппы будут введены по всей Украине.

Начальник харьковского облуправления полиции Олег Бех добавил, что в Харькове в первую очередь такие группы начнут работать Киевском, Шевченковском и Московском районах.

"Основные районы, которые будут отрабатываться, Московский, Киевский и Шевченковский. Будет не менее, чем по две группы (на район, - ред.). Они будут пребывать именно в те места, где есть серьезная угроза жизни и здоровью граждан", - сказал он.

Напомним, ночью 20 августа неизвестный ворвался в горсовет Харькова и открыл смертоносную стрельбу. Он стрелял из двух пистолетов и дошел до второго этажа.