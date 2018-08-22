Пенсионный фонд Украины (ПФУ) значительно сократил количество своих сотрудников.

"Количество работников Пенсионного фонда сокращено на 1372 человека", - говорится в сообщении Минсоцполитики, передает УНН.

Так, 22 августа на заседании правительства принято постановление "Некоторые вопросы функционирования органов Пенсионного фонда Украины".

Документ предусматривает реорганизацию территориальных органов Пенсионного фонда в 15 областях путем присоединения управлений ПФУ в районах, городах, районах в городах и объединенных управлений в главные управления Пенсионного фонда в областях, а также сокращение предельной численности работников территориальных органов Фонда на 1372 человека, в том числе государственных служащих - на 1321 человека.

Напомним, в июле пенсионному фонду Украины дали займ на выплату пенсий, а в августе ПФУ отчитался о своих долгах.