Пенсионный фонд увольняет сотрудников сотнями [ Редактировать ]
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) значительно сократил количество своих сотрудников.
"Количество работников Пенсионного фонда сокращено на 1372 человека", - говорится в сообщении Минсоцполитики, передает УНН.
Так, 22 августа на заседании правительства принято постановление "Некоторые вопросы функционирования органов Пенсионного фонда Украины".
Документ предусматривает реорганизацию территориальных органов Пенсионного фонда в 15 областях путем присоединения управлений ПФУ в районах, городах, районах в городах и объединенных управлений в главные управления Пенсионного фонда в областях, а также сокращение предельной численности работников территориальных органов Фонда на 1372 человека, в том числе государственных служащих - на 1321 человека.
Напомним, в июле пенсионному фонду Украины дали займ на выплату пенсий, а в августе ПФУ отчитался о своих долгах.
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