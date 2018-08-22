Вінничанин створив власний музей моделей транспорту. Усі автомобілі унікальні, щоправда, виготовлені в мініатюрі. Перші моделі чоловік почав збирати ще в дитинстві. Колекцію автолюбителя бачила Іванна Ілліна.

"Це автомобілі президентів, до речі, в цьому автомобілі прикрий випадок - вбили президента Кеннеді. Це автомобіль Обами , Ейзенхауера - американського президента, а це знаменитий каділак Ельдорадо , рожевий каділак Елвіса Преслі".

З паперу, металу, дерева, пластику та навіть пластиліну. Тут зібрано понад п'ять тисяч моделей транспорту. Одні замовлені на фабриках, інші - виготовлені майстрами власноруч. Таку колекцію вінничанин Олександр збирав понад 50 років. Нині ж відкрив власний музей, куди й переніс накопичене.

"Історія не так музею, як колекції почалась в 1973 році з першої моделі автомобіля - це Донецької фабрики іграшок за один карбованець. І коли мені було вісім років, я почав купувати ці моделі і збирати їх в себе в місті Тульчин", - розповідає Олександр, колекціонер.

Танки, карети швидкої, громадський транспорт, потяги, кораблі, літаки та багато іншого. Кожна виготовлена модель відповідає реальному авто за всіма ознаками, окрім розмірів, каже Олександр. І хоча всю колекцію вважає особливою, понад усе цінує ось цей автомобіль.

"Це автомобіль "Чайка" ГАЗ-13. Випуск цієї моделі був ще зроблений у 59 році, в момент створення живого, настоящого автомобіля. Вартість, ми перевірили, цієї моделі, вона дуже висока, перевищує десять, дванадцять, п'ятнадцять тисяч гривень за цю модель, колекціонери з інших країн хотіли її викупити", - говорить Олександр, колекціонер.

Загальна вартість колекції понад 150 тисяч доларів. І продавати жодну з моделей Олександр не збирається. Проте в музеї працює обмінний фонд, де кожен охочий може придбати чи обміняти свою модель, будь-якого виду транспорту, на іншу.