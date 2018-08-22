Николай Новиков, которого подозревали в нападении с кислотой на активистку и чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк, изменил показания о своем алиби.

"В связи с дополнительными показаниями, полученными от подозреваемого гражданина Новикова, которые он ранее не предоставлял следствию, была установлена ​​его непричастность к совершению преступления", - сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает "Украинская правда".

Лысенко объяснил, что это стало основанием для закрытия производства против Новикова, "в связи с отсутствием в его действиях состава преступления".

В прокуратуре утверждают, что Новиков скрывал от следствия дополнительные показания о том, где находился.

"Он говорил, что якобы находился на морском побережье, но потом он признался, что действительно находился недалеко от места преступления, но преступление не совершал", – отметил представитель ГПУ.

Новые показания задержанного были доказаны следствием.

"Собирали доказательства и пришли к тому, что действительно он это преступление не совершал, хотя находился недалеко от места преступления", – уточнил Лысенко.

Производство касалось исключительно Новикова. Оно было закрыто постановлением прокуратуры от 22 августа.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.

3 августа первый подозреваемый (Николай Новиков) был схвачен полицией, его показали общественности в суде.

17 августа полиция поймала организаторов нападения на Гандзюк.