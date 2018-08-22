Не тот: схваченного за нападение с кислотой на Гандзюк отпустили [ Редактировать ]
Николай Новиков, которого подозревали в нападении с кислотой на активистку и чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк, изменил показания о своем алиби.
"В связи с дополнительными показаниями, полученными от подозреваемого гражданина Новикова, которые он ранее не предоставлял следствию, была установлена его непричастность к совершению преступления", - сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает "Украинская правда".
Лысенко объяснил, что это стало основанием для закрытия производства против Новикова, "в связи с отсутствием в его действиях состава преступления".
В прокуратуре утверждают, что Новиков скрывал от следствия дополнительные показания о том, где находился.
"Он говорил, что якобы находился на морском побережье, но потом он признался, что действительно находился недалеко от места преступления, но преступление не совершал", – отметил представитель ГПУ.
Новые показания задержанного были доказаны следствием.
"Собирали доказательства и пришли к тому, что действительно он это преступление не совершал, хотя находился недалеко от места преступления", – уточнил Лысенко.
Производство касалось исключительно Новикова. Оно было закрыто постановлением прокуратуры от 22 августа.
Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.
3 августа первый подозреваемый (Николай Новиков) был схвачен полицией, его показали общественности в суде.
17 августа полиция поймала организаторов нападения на Гандзюк.
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