Выбросилась из окна: МОМО в Украине нашла первую жертву (фото) [ Редактировать ]
В Кривом Роге выпрыгнула из окна шестого этажа 13-летняя София К. Среди контактов в ее мобильном телефоне нашли ссылку на МОМО - которую сравнивают с печально известным "Синим китом" - группой смерти, доводящей до самоубийства.
Друзья девочки утверждают, что Соня была подписана также на суицидальные группы "Синий кит" и "Красная сова", однако поступок своей подружки подростки больше связывают именно с МОМО, передают "Факты".
14 августа Соня разослала своим друзьям сообщение. Текст везде был примерно одинаковым: "Прощайте, я сегодня уйду!" Несколько самых близких товарищей, получив странное сообщение, не сговариваясь, тут же бросились к дому, где жила их подружка.
"Сидела на подоконнике, свесив ноги. Мы начали кричать ей, чтобы она вернулась в квартиру, но Сонька никого не слушала. Одна девочка побежала стучать в дверь. Но ей не открыли. Мы понимали, что у Сони только один путь - вниз, готовились ее ловить. Главное - стоять всем вместе и попытаться угадать, куда она будет падать", - рассказал одноклассник покойной.
"В это время взрослые просто наблюдали за всем, что происходит, словно на представлении. Мне показалось, что многие из них ждали, что Соня упадет и разобьется. Они просто стояли и снимали происходящее на телефоны. Никто из взрослых не догадался позвонить в полицию или спасателям. Может быть, тогда беды удалось бы избежать", - рассказал очевидец.
Перед тем как прыгнуть вниз, Соня зачем-то пальцами зажала нос, будто собиралась нырять.
"Мы ее не поймали", - подытожил он.
"Скорая" приехала на место происшествия достаточно быстро. София была жива, но без сознания. Девочку на реанимобиле отправили в Днепропетровскую областную детскую больницу.
Девочка с отеком мозга пролежала в коме из которой вышла 21 августа. За ее жизнь продолжают бороться врачи.
В полиции сообщили о том, что было открыто уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства".
"Пока проводятся соответствующие экспертизы, изучается круг общения девочки, сайты, которые она посещала. Нужна еще примерно неделя, чтобы появилась какая-то ясность", - рассказали в полиции.
О МОМО стало известно после того, как 12-летняя девочка в Аргентине покончила с собой. Перед тем, как покончить жизнь самоубийством, она записывала себя на видео. Полиция проверила телефон ребенка и обнаружила, что незадолго до смерти она общалась с незнакомцем, у которого на аватарке была картинка МОМО.
Все, что известно о смертельной игре можно прочитать здесь.
Полиция в Украине сразу взялась проверять детские самоубийства на предмет связи с МОМО.
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