А сегодня боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбасе. Как сообщают в штабе Операции объединенных сил, противник открывал огонь из гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов. Под обстрел попали позиции в Станице Луганской, Крымском, Песках и Марьинке. Продолжит Руслан Смещук.

Земля усеяна огромными воронками и остатками смертоносного железа. Это передовые позиции на Светлодарской дуге. Боевики стреляют тут каждый день и много.

"Ведут себя агрессивно. Они хочуть нас спровокувати, можливо спровокувати перед Днем незалежности, щоб була загострення - Картинка. Ми даємо адекватну відповідь", - говорит Олег, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

На днях боевики обстреляли эти позиции из ГРАДов и гаубиц. Причем, наши солдаты говорят, что противник как будто специально бил мимо. Возможно, местные боевики таким образом выстраивали картинку для своих московских кураторов.

"Стрельнули из ГРАДов стрельнули из ствольной. Дали немножно дальше,побаиваются, что мы можем дать. Еще больше дать. Это мое такое ощущение. Опыт показывает, что могли бы провокационный такой был потому, что если по нам попадают, мы нормальные мужики так, что дадим ответ", - говорит Олег, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Активные боевые действия традиционно ведутся ночью, но и днем тут неспокойно. Внезапно дозорный отмечает активность боевиков.

Ну а пока на передовой воины обороняют рубежи в тылу работают их ангелы-хранители. Медицинская служба эвакуации. Теперь у них новые спецавтомобили на базе американских Хамеров.

Например, вот этот транспортер бойцы прозвали Халком. Он тоже большой, мощный и зеленый. "Зверь-машина", так Михаил отзывается о своем вездеходе. За его рулем мужчина спас десятки жизней, вывозя раненых - часто под обстрелом.

"Машина хорошая, вже бувала на позиціях - вивозила ранених. Скоросная - успеваем. Об'ем двигателя 6, 5 литра турбо. На спидометре 120, но набирает большую скорость. Она тише Уазика. Уазик річит, а хамер тише. И по проходимости - болото, песок - без разниці", - говорит Михаил, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Михаил показывает, что у Халка внутри. Больше напоминает скорую помощь в кино, чем реальный армейский медэвак.

"Есть два рюкзака с медикаментами, с капельницами, носилки. Здесь поднимается еще один этаж - то есть на четверых трехсотых, либо 8 человек сидячих. Кресло для доктора, кислородный балон. Вот это для отсоса жидкости".

Такие спецмашины работают в нескольких бригадах и подразделениях Вооруженных сил Украины, каждую неделю спасая жизни защитников Украины.