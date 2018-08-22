В Одессе совершили покушение на жизнь местного чиновника [ Редактировать ]
В Одессе полиция расследует покушение на жизнь местного чиновника. Накануне вечером неизвестный выпустил несколько пуль в Анатолия Шаповала. Какие версии рассматривают правоохранители и что говорят врачи о состоянии пострадавшего? Наш следующий материал.
Анатолию Шаповалу - 44 года. Работает заместителем директора жилищно-коммунального предприятия в спальном районе Одессы. Именно у входа в учреждение на него и напал неизвестный. Чиновник в этот момент находился в салоне своего автомобиля. Неизвестный подбежал к машине, несколько раз выстрелил в Шаповала и исчез.
"По той информации, которая на сейчас есть, нападающий был один. Он был не в маске, а в бандане, которую потом снял", - говорит Дмитрий Головин, начальник ГУНП в Одесской области.
Сейчас чиновник в реанимации. Медики сообщают: его состояние стабильное, но травмы тяжелые: два огнестрельных ранения в брюшную полость и грудную клетку. Пулю извлекать не стали.
"Их удалять не надо, потому что они находятся внутри органов, и в данной ситуации удаление пуль является большим вредом для того органа, чем оставить его там. Оно, по большом счету, капсулируется, и человек с ней может жить всю жизнь", - говорит Николай Турчин, главврач городской больницы №11.
Из какого оружия произведены выстрелы в полиции не говорят, ссылаясь на тайну следствия. Уголовное производство открыли по статье "покушение на убийство". Нападавшего ищут.
"Відпрацьовуються всі версії, пов'язані і я його професійною діяльністю, і з особистим життям для того, щоб встановити зловмисника і можливі мотиви нападу", - говорит Руслан Форостяк, ведущий консультант ГУНП в Одесской области.
Коллеги пострадавшего теряются в догадках и никаких версий не выдвигают. Говорят, угроз в адрес коммунального предприятия не поступало. Не жаловался на угрозы и сам Шаповал.
"Спокойный, уравновешенный, приличный, грамотный. Я не готов сейчас ответить на этот вопрос: что могло произойти, что подвигло на это", - говорит Евгений Ватав, главный инженер КП ЖКС "Чорноморский".
Впрочем, Анатолий Шаповал уже становился жертвой злоумышленников. Прошлым летом неизвестные сожгли его автомобиль. Тогда чиновник связал это с конфликтом вокруг элитной многоэтажки, в которой он является главой ОСМД.
Он помешал группе людей захватить нежилое помещение в здании.
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