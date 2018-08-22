В Харькове при поддержке главы обладминистрации открылся первый филиал фонда Конрада Аденауэра [ Редактировать ]
Новые возможности для одаренной молодежи. В Харькове открыли представительство фонда Аденауэра. В нашей стране он успешно работает более 20 лет поддерживает политические, экономические и социальные проекты. Какие перспективы открывает харьковчанам, узнавали наши корреспонденты.
Первый региональный филиал в Украине фонд Конрада Аденауэра открыл в Харькове. Он охватывает всю восточную Украину - Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и подконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей.
"С фондом работаем уже год. Однако сегодня открываем первое региональное представительство в Украине и именно в Харькове. Это новые проекты международные, а значит, новые возможности, и в первую очередь для студенчества, и активной молодежи. Для этого нужно учиться на отлично, иметь активную гражданскую позицию, знать языки ну и саморазвиваться. Мы благодарим руководство фонда, то, что оно видит уверенность и поддерживает Харьковскую область, ну и безусловно оцениваем это как факт доверия", - рассказала Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации.
"Я впервые попал в эту часть восточной Европы. Я с интересом наблюдал за Украиной как за очень интересной для нас страной. Мы не те люди, которые указывают другим что делать. Мы расскажем, а вы посмотрите на нашу страну, которая имеет свой опыт, которая была разделена, но которая жива", - рассказал Норберт Ламмерт, глава фонда Конрада Аденауера.
И результаты сотрудничества уже есть. Немецко-украинская журналистская академия издала брошюру "50 градусов истории с восточной Украины", специалисты Фонда провели семинары для депутатов местных советов. Отдельно общались с журналистами на тему журналистских конфликтов. В фонде говорят, ставку делают на молодых и активных.
"Мы хотим их поддерживать здесь, не в Германии, а по месту. Для нас важно, чтобы эти люди не только отлично учились, но и чтобы они вкладывали душу в развитие общества", - рассказал Тим Петерс, руководитель восточного бюро Конрада Аденауера.
Сегодня 28 студентов восточноукраинских университетов получили стипендии фонда. Так оценили их активную гражданскую позицию, знание языков и желание развивать в Украине западную демократию. Каждый студент получил по тысяче евро.
"Свою степендию я хочу направить на обучение магистра в Германии, чтобы после вернуться сюда первоклассным специалистом и делать все возможное, чтобы моя страна была в рейтинге передовых держав и государств мира не только Европы", - рассказывает Пархоменко Елена, студентка Харьковского политехнического института.
До конца этого года у сотрудников фонда насыщенный график. Например, планируют поддержать театральный фестиваль "Живи", который состоится в августе. В его рамках, театр переселенцев из Донецка "Пятое колесо" представит свои спектакли. В октябре запланирован онлайн курс о Евросоюзе. Еще один тренинг будет посвящен юридическим аспектам европейской интеграции студентов.
по теме
В Харькове студент-иностранец выпрыгнул с 8 этажа
В Харькове иностранный студент выпал из окна квартиры на 8 этаже
Города Украины будут патрулировать бронегруппы с автоматами
С 22 августа, наряды патрульной полиции Харькова будут усилены бронегруппами с автоматическим оружием. Постепенно бронегруппы будут введены по всей Украине.
Стрілянина у Харкові: поліція встановила особу нападника
У ніч проти 20 серпня нападник стріляв по дверях харківської міськради, тяжко поранив охоронця та вбив поліцейського - його самого, правоохоронці застрелили під час спроби втекти
Стрельба в Харькове: полиция проведет служебное расследование
Состояние охранника харьковского горсовета, раненого во время стрельбы в ночь на понедельник, остается тяжелым, но стабильным
Стрілянина Харкова: нападник вбив власну жінку
Стан охоронця харківської міськради, який отримав тяжкі поранення під час стрілянини у ніч проти понеділка, тяжкий, але стабільний
Стрілянина у міськраді Харкова: стала відома особа стрілка
Нові подробиці у справі харківського стрілка. Правоохоронці встановили його особу - це 47-річний Олександр Поярков. Також стало відомо, що перед тим, як атакувати будівлю міської ради, нападник убив власну дружину. Її тіло виявили сусіди. Родина Пояркових мешкала у приватному будинку, поділеному на три сім'ї