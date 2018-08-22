Новые возможности для одаренной молодежи. В Харькове открыли представительство фонда Аденауэра. В нашей стране он успешно работает более 20 лет поддерживает политические, экономические и социальные проекты. Какие перспективы открывает харьковчанам, узнавали наши корреспонденты.

Первый региональный филиал в Украине фонд Конрада Аденауэра открыл в Харькове. Он охватывает всю восточную Украину - Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и подконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей.

"С фондом работаем уже год. Однако сегодня открываем первое региональное представительство в Украине и именно в Харькове. Это новые проекты международные, а значит, новые возможности, и в первую очередь для студенчества, и активной молодежи. Для этого нужно учиться на отлично, иметь активную гражданскую позицию, знать языки ну и саморазвиваться. Мы благодарим руководство фонда, то, что оно видит уверенность и поддерживает Харьковскую область, ну и безусловно оцениваем это как факт доверия", - рассказала Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации.

"Я впервые попал в эту часть восточной Европы. Я с интересом наблюдал за Украиной как за очень интересной для нас страной. Мы не те люди, которые указывают другим что делать. Мы расскажем, а вы посмотрите на нашу страну, которая имеет свой опыт, которая была разделена, но которая жива", - рассказал Норберт Ламмерт, глава фонда Конрада Аденауера.

И результаты сотрудничества уже есть. Немецко-украинская журналистская академия издала брошюру "50 градусов истории с восточной Украины", специалисты Фонда провели семинары для депутатов местных советов. Отдельно общались с журналистами на тему журналистских конфликтов. В фонде говорят, ставку делают на молодых и активных.

"Мы хотим их поддерживать здесь, не в Германии, а по месту. Для нас важно, чтобы эти люди не только отлично учились, но и чтобы они вкладывали душу в развитие общества", - рассказал Тим Петерс, руководитель восточного бюро Конрада Аденауера.

Сегодня 28 студентов восточноукраинских университетов получили стипендии фонда. Так оценили их активную гражданскую позицию, знание языков и желание развивать в Украине западную демократию. Каждый студент получил по тысяче евро.

"Свою степендию я хочу направить на обучение магистра в Германии, чтобы после вернуться сюда первоклассным специалистом и делать все возможное, чтобы моя страна была в рейтинге передовых держав и государств мира не только Европы", - рассказывает Пархоменко Елена, студентка Харьковского политехнического института.

До конца этого года у сотрудников фонда насыщенный график. Например, планируют поддержать театральный фестиваль "Живи", который состоится в августе. В его рамках, театр переселенцев из Донецка "Пятое колесо" представит свои спектакли. В октябре запланирован онлайн курс о Евросоюзе. Еще один тренинг будет посвящен юридическим аспектам европейской интеграции студентов.