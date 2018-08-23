У медичної служби евакуації з'явилися нові спецавтомобілі

Двоє українських бійців дістали поранення на сході минулої доби. Російські загарбники відкривали вогонь 24 рази. На кількох ділянках у Залізному на Луганщині та під Гнутовим на Донеччині застосували важкі міномети. Неспокійно було також поблизу Чемалика та Авдіївки. Сьогодні агресор атакував у Приазов'ї, бив зі стрілецької зброї та бронетехніки