На Донбасі розпочнеться "шкільне перемир'я" [ Редактировать ]
"Шкільне перемир'я" на Донбасі розпочнеться 29 серпня. Про це домовились учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську.
Як повідомила прес-секретар представника України Дарка Оліфер, сторони зобов'язуються припинити вогонь і забезпечити безперешкодний доступ для місії ОБСЄ по всій території України.
До слова, за два місяці "хлібного перемир'я" бойовики обстріляли українські позиції майже півтори тисячі разів.
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