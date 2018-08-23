У зоопарку Вашингтона панда відсвяткувала день народження [ Редактировать ]
Панда Бей Бей, яка мешкає у Смітсонівському зоопарку Вашингтона святкує день народження. Бамбуковому ведмежаті виповнилося три рочки.
З нагоди свята іменинника частували тортом з його улюбленими продуктами - яблуками, картоплею, та бамбуком.
А на смаколику встановили величезну крижану солодку трійку, щоб Бей Бей було легко та солодко переносити спеку.
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