Трамп не знав про виплати жінкам за мовчання

Дональд Трамп не знав про виплати порноакторці Стеффані Кліффорд і фотомоделі Карен Макдугал за мовчання. Принаймні так він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News. Сказав, мовляв, його колишній адвокат зробив це "з власної ініціативи". Про невинуватість американського очільника заявили й у Білому Домі