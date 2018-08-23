Дональд Трамп не знав про виплати порноакторці Стеффані Кліффорд і фотомоделі Карен Макдугал за мовчання. Принаймні так він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Сказав, мовляв, його колишній адвокат зробив це "з власної ініціативи". Про невинуватість американського очільника заявили й у Білому Домі.

Нагадаю, його колишній адвокат Майкл Коен визнав себе винним за вісьмома пунктами кримінальних справ проти себе. Зокрема, в тому, що під час виборчої кампанії 2016 року за вказівкою Дональда Трампа заплатив за мовчання двом жінкам, які заявили про сексуальні зв'язки з кандидатом у президенти.