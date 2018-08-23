На Гаваї насувається ураган "Лейн" [ Редактировать ]
На Гаваї насувається руйнівний ураган "Лейн". Він уже розрісся до п'ятої, найвищої, категорії потужності. Сила вітру в центрі вихору сягає 257 кілометрів на годину.
Найближчими днями стихія може загрожувати частині населених пунктів. Фахівці не виключають імовірності цунамі та повеней. В усьому штаті вже скасували заняття у школах.
Люди масово закуповують харчі та воду, заправляють автівки та чекають на подальші вказівки влади.
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