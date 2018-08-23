У Києві викрили підпільну зброярню [ Редактировать ]
У Києві викрили підпільного зброяра. Колишній військовий з Інституту сухопутних військ обладнав майстерню для ремонту та збуту боєприпасів в одному з гаражів. Під час обшуку оперативники вилучили понад 10 одиниць вогнепальної зброї та кілька сотень набоїв.
За попередньою інформацією, більшість арсеналу чоловік поцупив із військових складів. Зловмисника затримали, зараз він у СІЗО.
Відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та викрадення боєприпасів.
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