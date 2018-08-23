В Одесі поліція розслідує замах на життя місцевого чиновника. У вівторок увечері невідомий випустив кілька куль в Анатолія Шаповала. Які версії розглядають правоохоронці та що кажуть лікарі про стан потерпілого - наш наступний матеріал.

Анатолію Шаповалові сорок чотири. Працює заступником директора житлово-комунального підприємства в спальному районі Одеси. Саме біля входу до установи на нього й напав невідомий. Чиновник цієї миті був у салоні свого автомобіля. Невідомий підбіг до машини, кілька разів вистрелив і зник.

"По той информации, которая на сейчас есть, нападающий был один. Он был не в маске, а в бандане, которую потом снял", - говорить Дмитро Головін, начальник ГУ НП в Одеській області.

Наразі чиновник у реанімації. Його стан стабільний, кажуть медики, але травми тяжкі: два вогнепальних поранення - у черевну порожнину та грудну клітку. Кулю витягати не стали.

"Их удалять не надо, потому что они находятся внутри органов, и в данной ситуации удаление пуль является большим вредом для того органа, чем оставить его там. Оно, по большом счету, капсулируется, и человек с ней может жить всю жизнь", - каже Микола Турчин, головний лікар міської лікарні №11.

З якої зброї стріляли в поліції не кажуть, посилаючись на таємницю слідства. Кримінальне провадження відкрили за статтею "замах на вбивство". Нападника розшукують.

"Відпрацьовуються всі версії, пов'язані і я його професійною діяльністю, і з особистим життям для того, щоб встановити зловмисника і можливі мотиви нападу", - розповідає Руслан Форостяк, провідний консультант ГУ НП в Одеській області.

Колеги потерпілого жодних версій не висувають. Кажуть, погроз на адресу комунального підприємства не надходило. Та й сам Шаповал про них ніколи не говорив.

"Спокойный, уравновешенный, приличный, грамотный. Я не готов сейчас ответить на этот вопрос: что могло произойти, что подвигло на это", - каже Євген Ватав, головний інженер КП ЖКС "Чорноморський".

Утім, Анатолій Шаповал уже був жертвою зловмисників. Минулого літа невідомі спалили його автомобіль. Тоді чиновник пов'язав це з конфліктом довкола елітної багатоповерхівки, де він є головою ОСББ. Шаповал завадив групі людей захопити нежитлове приміщення будівлі.