В Горловке авто сплющило вместе с людьми (фото) [ Редактировать ]
23 августа в оккупированной Горловке Донецкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
В районе машзавода произошло лобовое столкновение легкового автомобиля ("Лада" или "Москвич" - авто в таком состоянии, что по фото очевидцев уже не понять) и микроавтобуса УАЗ, в результате которого ВАЗ буквально сплющило вместе с людьми.
В результате ДТП два человека погибли, третий - госпитализирован в тяжелом состоянии, передает korrespondent.net со ссылкой на местные СМИ.
Днем ранее в центре Киева произошло "премиум" ДТП: столкнулись Porsche Panamera, Toyota Camry и Toyota Land Cruiser.
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