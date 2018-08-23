Київ готовий помилувати росіян в обмін на військовополонених на Донбасі [ Редактировать ]
Київ готовий помилувати двох росіян в обмін на військовополонених на Донбасі. Про це повідомила у Facebook представниця України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.
Вона зазначила, Київ згоден передати громадян РФ російському консулу в присутності представників ОБСЄ та "Червоного Хреста". При цьому українська сторона занепокоєна тим, що Москва досі не відреагувала на пропозицію обміну.
Раніше двадцять двоє росіян звернулися до Путіна з проханням обміняти їх на українських політв'язнів.
по теме
Україна готова обміняти двох росіян на військовополонених
Київ готовий помилувати двох росіян в обмін на військовополонених на Донбасі. Про це повідомила у Facebook представниця України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. Вона зазначила, Україна згодна передати громадян РФ російському консулу в присутності представників ОБСЄ та "Червоного Хреста"
США и Литва приняли решение о поддержке Украины
Госдеп США и МИД Литвы убедились, что пришло "время вернуть мир Украины"
Росію та Україну закликали обмінятися в'язнями
Звільнити в'язнів із гуманітарних міркувань закликала Москву і Київ Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович. Про це, як повідомило видання "BBC Україна", йдеться у листах міністрам закордонних справ - Сергієві Лаврову та Павлові Клімкіну
У Раді Європи закликали звільнити в'язнів із гуманітарних міркувань
Звільнити в'язнів із гуманітарних міркувань закликала Москву і Київ Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович. Про це, як повідомило видання "BBC Україна", йдеться у листах міністрам закордонних справ Сергієві Лаврову та Павлові Клімкіну
У Мінську розпочнеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи
Чергове засідання Тристоронньої контактної групи сьогодні має розпочатися в Мінську. Ключовою темою зустрічі стануть українські заручники в Росії. За словами Ірини Геращенко, Київ готовий до компромісів у цьому питанні. Проте жодної відповіді від Москви щодо обміну українських бранців на росіян немає
У Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи
Сьогодні у Мінську має розпочатися чергове засідання Тристоронньої контактної групи. Ключовою темою зустрічі стануть українські заручники в Росії. За словами Ірини Геращенко, Київ готовий до компромісів у цьому питанні. Проте від Москви немає жодної відповіді щодо обміну українських бранців на росіян