Київ готовий помилувати двох росіян в обмін на військовополонених на Донбасі. Про це повідомила у Facebook представниця України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

Вона зазначила, Київ згоден передати громадян РФ російському консулу в присутності представників ОБСЄ та "Червоного Хреста". При цьому українська сторона занепокоєна тим, що Москва досі не відреагувала на пропозицію обміну.

Раніше двадцять двоє росіян звернулися до Путіна з проханням обміняти їх на українських політв'язнів.