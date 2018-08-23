Кулинария и вкусная еда занимают огромное место в жизни каждого. Кто-то из нас готовит дома, другие предпочитают довериться блюдам из ресторана, третьи же делают кулинарию своей профессией и становятся поварами. Герой нашего интервью добился на этом поприще немалых успехов: шеф-повар Citadel Inn Hotel & Resort 5*, сооснователь и бренд-шеф сети пекарен-кондитерских SHOco, финалист и победитель многочисленных всеукраинских и международных ресторанных премий, президент ассоциации поваров Западной Украины West Chef Group. Именитый и при этом молодой повар Евгений Сушко поделился с нами истоками своего таланта, рассказал о любимых блюдах, источниках вдохновения и особенностях профессии.

- Евгений, почему вы выбрали профессию повара? Мечтали об этом с детства?

- Готовить мне нравилось с детства. Летом я часто ездил в село, где с нами по соседству жила многодетная семья. Они пекли вафельные трубочки со сгущенкой на продажу - лакомство настолько ароматное, что его аппетитный запах не давал мне покоя. Поэтому, когда соседский бизнес процветал, я шел к ним помощником. Помните тяжелые чугунные сковородки с рифленым дном? Наливаешь в нее тесто, с огромным усилием наклоняешь, чтобы равномерно распределить и залить каждый квадратик. На дворе жара. Но оно такое вкусное, свежее, сладкое, что остановиться невозможно.

- Почему вы решили создать сайт recept.ua?

- В интернете много сайтов с рецептами, но кулинарного сайта европейского уровня, где бы содержались различные варианты приготовления одного и того же блюда на любой вкус я не встречал. Мне хотелось, чтобы все, кто любит вкусно готовить, могли пользоваться проверенными рецептами и дома создавать кулинарные шедевры, как в ресторане. В проекте recept.ua мне и моей команде удалось воплотить эту мечту.

- Как вам удалось стать шеф-поваром одного из лучших львовских ресторанов при отеле Citadel Inn?

- После окончания кулинарного колледжа я начал свою карьеру в ресторанах Киева. В 2003 году по зову сердца я переехал во Львов, женился, и мы с женой решили остаться жить в этом городе. Здесь в разное время я успешно возглавлял кухни в нескольких ресторанах. Одним из них был мой собственный проект - "Динамо блюз" - первый стейк-хаус на территории Западной Украины. Меня заметили и пригласили запустить самый мощный на тот момент проект ресторана в отеле Citadel Inn Hotel & Resort 5*. Так я стал шефом.

- Вы стажировались в 10 странах мира. Какой опыт принес самые яркие впечатления?

- Да, я обучался в Австрии, Испании, США, Германии, Латвии, Эстонии, Чехии, Бельгии, Польше, Италии. Каждый шеф, который делился со мной опытом, был уникален. Но самые яркие впечатления я получил от незабываемых морепродуктов Неаполя. Их особенность в предельно простом приготовлении. Однако именно в этой простоте и была спрятана непередаваемая гармония совершенного и глубокого вкуса.

- Что вы считаете самым важным в работе повара? Какие черты характера помогают вам развиваться?

- Именно желание постоянного развития и помогает мне в моей профессии двигаться вперед, а еще терпение, желание экспериментировать и открывать новое. И конечно же, повар — это профессия про людей. Важно иметь надежную команду, возможность общаться с коллегами и иметь обратную связь от гостей. Положительные отзывы очень мотивируют.

- Случались ли на вашем творческом пути неудачи или провалы?

- Конечно, на кухнях профессиональных поваров тоже случаются неудачи. Я считаю, без ошибок не бывает успеха. Вот, например, был рецепт, по которому шоколадный фондан я приготовил "на отлично" только с 12-го раза.

- Что больше всего любите готовить?

- Больше всего я люблю работать с мясом, особенно на открытом огне. Но своей слабостью считаю десерты. Это не только невероятно вкусно, но и красиво.

- Поделитесь с нашими читателями фирменным рецептом из вашей коллекции.

- Это будет несложный рецепт моего фирменного соуса "Барбекю" к мясу.



Ингредиенты:

Кетчуп (томатная паста) - 570 г

Вода - 440 г

Тростниковый сахар - 200 г

Винный уксус - 20 г

Соевый соус - 30 г

Зернистая горчица - 30 г

Лук - 300 г

Растительное масло - 30 г

Чеснок - 40 г

Молотый черный перец - 5 г

Перец Чили - 5 г

Приготовление:

Почистите лук и чеснок, мелко нарежьте на отдельных досках. В глубокой сковороде с толстым дном подогрейте оливковое масло, добавьте лук, помешивайте в течение 4-5 минут. Добавьте чеснок и тушите еще 2 минуты. Введите в смесь лука и чеснока томатный соус, доведите до кипения, но не кипятите. Залейте сахар кипятком и перемешайте до полного растворения. Добавьте к нему томатную пасту, винный уксус, соевый соус и перемешайте. Приправьте зернами горчицы, черным и перцем чили. Готовьте на медленном огне 10 минут, периодически помешивая.

Вот и все - ароматный, кисло-сладкий соус к мясу на огне готов. Приятного аппетита!