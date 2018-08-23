Евгений Сушко: кулинария как профессия - от любимого дела к успеху [ Редактировать ]
Кулинария и вкусная еда занимают огромное место в жизни каждого. Кто-то из нас готовит дома, другие предпочитают довериться блюдам из ресторана, третьи же делают кулинарию своей профессией и становятся поварами. Герой нашего интервью добился на этом поприще немалых успехов: шеф-повар Citadel Inn Hotel & Resort 5*, сооснователь и бренд-шеф сети пекарен-кондитерских SHOco, финалист и победитель многочисленных всеукраинских и международных ресторанных премий, президент ассоциации поваров Западной Украины West Chef Group. Именитый и при этом молодой повар Евгений Сушко поделился с нами истоками своего таланта, рассказал о любимых блюдах, источниках вдохновения и особенностях профессии.
- Евгений, почему вы выбрали профессию повара? Мечтали об этом с детства?
- Готовить мне нравилось с детства. Летом я часто ездил в село, где с нами по соседству жила многодетная семья. Они пекли вафельные трубочки со сгущенкой на продажу - лакомство настолько ароматное, что его аппетитный запах не давал мне покоя. Поэтому, когда соседский бизнес процветал, я шел к ним помощником. Помните тяжелые чугунные сковородки с рифленым дном? Наливаешь в нее тесто, с огромным усилием наклоняешь, чтобы равномерно распределить и залить каждый квадратик. На дворе жара. Но оно такое вкусное, свежее, сладкое, что остановиться невозможно.
- Почему вы решили создать сайт recept.ua?
- В интернете много сайтов с рецептами, но кулинарного сайта европейского уровня, где бы содержались различные варианты приготовления одного и того же блюда на любой вкус я не встречал. Мне хотелось, чтобы все, кто любит вкусно готовить, могли пользоваться проверенными рецептами и дома создавать кулинарные шедевры, как в ресторане. В проекте recept.ua мне и моей команде удалось воплотить эту мечту.
- Как вам удалось стать шеф-поваром одного из лучших львовских ресторанов при отеле Citadel Inn?
- После окончания кулинарного колледжа я начал свою карьеру в ресторанах Киева. В 2003 году по зову сердца я переехал во Львов, женился, и мы с женой решили остаться жить в этом городе. Здесь в разное время я успешно возглавлял кухни в нескольких ресторанах. Одним из них был мой собственный проект - "Динамо блюз" - первый стейк-хаус на территории Западной Украины. Меня заметили и пригласили запустить самый мощный на тот момент проект ресторана в отеле Citadel Inn Hotel & Resort 5*. Так я стал шефом.
- Вы стажировались в 10 странах мира. Какой опыт принес самые яркие впечатления?
- Да, я обучался в Австрии, Испании, США, Германии, Латвии, Эстонии, Чехии, Бельгии, Польше, Италии. Каждый шеф, который делился со мной опытом, был уникален. Но самые яркие впечатления я получил от незабываемых морепродуктов Неаполя. Их особенность в предельно простом приготовлении. Однако именно в этой простоте и была спрятана непередаваемая гармония совершенного и глубокого вкуса.
- Что вы считаете самым важным в работе повара? Какие черты характера помогают вам развиваться?
- Именно желание постоянного развития и помогает мне в моей профессии двигаться вперед, а еще терпение, желание экспериментировать и открывать новое. И конечно же, повар — это профессия про людей. Важно иметь надежную команду, возможность общаться с коллегами и иметь обратную связь от гостей. Положительные отзывы очень мотивируют.
- Случались ли на вашем творческом пути неудачи или провалы?
- Конечно, на кухнях профессиональных поваров тоже случаются неудачи. Я считаю, без ошибок не бывает успеха. Вот, например, был рецепт, по которому шоколадный фондан я приготовил "на отлично" только с 12-го раза.
- Что больше всего любите готовить?
- Больше всего я люблю работать с мясом, особенно на открытом огне. Но своей слабостью считаю десерты. Это не только невероятно вкусно, но и красиво.
- Поделитесь с нашими читателями фирменным рецептом из вашей коллекции.
- Это будет несложный рецепт моего фирменного соуса "Барбекю" к мясу.
Ингредиенты:
- Кетчуп (томатная паста) - 570 г
- Вода - 440 г
- Тростниковый сахар - 200 г
- Винный уксус - 20 г
- Соевый соус - 30 г
- Зернистая горчица - 30 г
- Лук - 300 г
- Растительное масло - 30 г
- Чеснок - 40 г
- Молотый черный перец - 5 г
- Перец Чили - 5 г
Приготовление:
- Почистите лук и чеснок, мелко нарежьте на отдельных досках.
- В глубокой сковороде с толстым дном подогрейте оливковое масло, добавьте лук, помешивайте в течение 4-5 минут.
- Добавьте чеснок и тушите еще 2 минуты.
- Введите в смесь лука и чеснока томатный соус, доведите до кипения, но не кипятите.
- Залейте сахар кипятком и перемешайте до полного растворения.
- Добавьте к нему томатную пасту, винный уксус, соевый соус и перемешайте.
- Приправьте зернами горчицы, черным и перцем чили. Готовьте на медленном огне 10 минут, периодически помешивая.
Вот и все - ароматный, кисло-сладкий соус к мясу на огне готов. Приятного аппетита!
по теме
Нитраты не страшны: Супрун разрушила очередной миф
Глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что бояться нитратов совершенно не нужно. У большинства здоровых людей не будет проблем с нитратами, уверена она
В Украине "взлетели" цены на продукты и алкоголь
С начала года в Украине подорожал определенный перечень продуктов питания и алкогольных напитков, в частности
Подготовка ребенка к школе: как сэкономить на покупках
С приближением нового учебного года возникает материальный вопрос в подготовке ребенка к 1 сентября
Смертельный алкоголь: на гибели украинцев зарабатывают миллиарды
Как подделывают алкоголь в Украине, почему в стране возрастает его подпольное производство и как не попасть на смертельную подделку
Какие овощи нужно тщательно мыть
Специалисты рассказали, когда достаточно помыть овощи и фрукты просто под водопроводной водой, а когда их стоит помыть гораздо тщательнее