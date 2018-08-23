Прямой или обычный? Такой вопрос часто задают себе перед покупкой дивана. Точного ответа на него не существует, все зависит от обстоятельств, но в этом тексте мы покажем, в каких случаях лучше приобрести угловой диван.

В чем особенность прямых и угловых диванов

Есть классический стереотип, что прямые диваны - это для маленьких комнат, а угловой предпочтительно устанавливать в больших помещениях. Это не совсем так, лучше сказать, что установка углового дивана требует перед покупкой подумать, куда его поставить и как его вписать в уже существующее окружение. Диван угловой часто большой, но если грамотно организовать определенную область помещения, то это будет незаметно.

Прямые диваны менее требовательны к "подготовительной работе" и могут вписаться в уже существующий дизайн не внося разительных корректив. Но его также можно поставить и перед телевизором по центру комнаты, если для этого хватает пространства.

Конструкционных отличий между угловым и прямым диваном (кроме формы) нет, и там и там может применяться механизмы трансформации еврокнижка, выкатной, дельфин, седафлекс и остальные. Все эти варианты можно просмотреть на сайте divani-kiev.com.ua.

Преимущества угловых моделей

За счет своей массивности и в случае правильно организованного пространства угловые диваны могут разместить значительно большее количество родных и друзей. А ночью он превратится в гигантскую кровать, на которой можно даже спать ежедневно.

Диван-уголок можно использовать для зонирования комнаты. Например, отделить зону отдыха напротив телевизора с игровой консолью от рабочего пространства, такого себе кабинета для работающих за компьютером.

Пространство в углу этой мебели можно использовать и нетривиальным образом. Как минимум там будет больше места для хранения белья и ниш для других вещей, но можно приобрести диваны со встроенным баром и музыкальными колонками. А так уже интереснее и фильмы смотреть и вечеринки проводить.

Иногда их делают модульными, что позволяет использовать его как цельную конструкцию, так и его части по отдельности, например расставив их по комнате. В другой раз это угловые диваны с механизмом седафлекс, или другие традиционные варианты трансформации.

Выводы

Перед тем, как решать, лучше купить угловой диван или прямой, необходимо оценить помещение: комнату или коридор, даже на балконы диваны, и на кухню ставят. Если удастся вписать угловую модель в свой интерьер, то смело можно делать выбор в ее пользу, она принесет много радости и пользы. Сможет развлечь и расслабить днем и обеспечить качественным сном после захода Солнца.

Прямые модели более демократичны, их можно приобрести по ценам на любой кошелек (угловые стартуют с больших ценников), и поставить возле любой стены, даже поперек или по центру комнаты. Всегда можно подобрать диван нужной расцветки, который оптимально дополнит существующий дизайн комнаты.