На Донбассе утром 23 августа боевики под прикрытием артиллерии и минометного огня приблизились к передовым позициям ВСУ в районе Крымского и предприняли попытку захвата наблюдательных постов вдоль Бахмутской трассы.

Бой длился 5 часов, атака противника была отбита, сообщил на брифинге спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Украина понесла невосполнимые потери. В результате 5-часового боя погибли 4 украинских военнослужащих, еще семеро наших защитников Украины получили ранения различной степени ", - рассказал Гуцуляк.

Он добавил, что во время боя противник совершил более 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустили более 60 мин калибра 120 мм и 60 - калибра 82 мм. Вел активные обстрелы из вооружения БМП и гранатометов различных типов", - сказал он.

Украинские защитники применяли вооружение БМП и гранатометы.

Всего с полуночи по состоянию на 13.00 четверга по оборонительных позициях подразделений Объединенных сил зафиксировано уже 12 прицельных вражеских обстрелов.

Так, с 05.25, в течение более двух часов оккупанты выпустили 35 мин калибра 120 мм по защитникам Крымского.

"В это же время состоялся обстрел из артиллерии калибра 122 мм по защитникам Новотошковского. Враг совершил 11 выстрелов. Позже, около 07.00 российские оккупанты совершили еще 20 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм вблизи Новотошковского и выпустили несколько мин 120-го калибра", - сообщил спикер Минобороны.

Кроме этого, в Донецкой области от пули снайпера погиб командир роты 128 горно-штурмовой бригады ВСУ Георгий Ольховский.