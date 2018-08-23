23 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,83/27,89 гривны за доллар, а к закрытию котировки составили 27,82/27,88 гривны за доллар. Таким образом украинская нацвалюта, хоть и незначительно, но укрепила курс.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,82 гривны за доллар, максимальные – 27,86 гривны за доллар, сообщает "Ліга.Финансы".

Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,86 гривны за доллар, максимальные – 27,8 гривны за доллар.

Торги по евро начались с котировок 32,1826/32,2519 гривны за евро, к закрытию котировки составили 32,2127/32,2794 гривны за евро.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4070/0,4081 гривны за рубль, к закрытию котировки составили 0,4102/0,4113 гривны за рубль.

Несколькими днями ранее НБУ продал полмиллиарда долларов в надежде спасти гривну.