Попросить о мире в Украине в Успенский собор приехали сотни верующих из разных регионов

Помимо официальных мероприятий в столице, в Киево-Печерской Лавре прошел торжественный, приуроченный к празднику, молебен. Попросить о мире в Украине в Успенский собор приехали сотни верующих из разных регионов.

В службе приняли участие и ряд политиков. Среди них - народные депутаты от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, Вадим Новинский и Наталья Королевская.

Оппозиционеры заявили, они верят, что христианские ценности помогут восстановить стабильность в стране.