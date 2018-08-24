В Киево-Печерской Лавре провели торжественный молебень ко Дню независимости [ Редактировать ]
Помимо официальных мероприятий в столице, в Киево-Печерской Лавре прошел торжественный, приуроченный к празднику, молебен. Попросить о мире в Украине в Успенский собор приехали сотни верующих из разных регионов.
В службе приняли участие и ряд политиков. Среди них - народные депутаты от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, Вадим Новинский и Наталья Королевская.
Оппозиционеры заявили, они верят, что христианские ценности помогут восстановить стабильность в стране.
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