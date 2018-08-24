В Киеве прошел парад ко Дню независимости Украины [ Редактировать ]
Украине 27! В столице прошел военный парад. Впервые за долгое время в нем участвовала военная авиация. После шествия был концерт. Толпы празднующих на улицах Киева и вышиванки, как один их украинских символов и атрибутов независимости. Все видела Ксения Барвиненко.
Первым приветствует военных министр обороны Украины. В этом году Вооруженные силы впервые использовали новое официальное приветствие.
"Слава Украине - Героям слава".
Традиционно открывает парад главнокомандующий Вооруженных сил.
"Ми розриваємо всі пута, які пов'язують нас з російської імперією та радянським союзом. Зробити незалежність незворотною, Україну - великою та сильною", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.
Затем президент награждает героев АТО. Одного - посмертно.
"Наші воїни на сході стоять на захисті безпеки добробуту не лише України, а всієї Європи, отож до Євросоюзу ми ідемо не з пустими руками. Більше того, наполягатиму на закріпленні в Конституції нашого прагнення приєднатись до Євросоюзу та вступити в НАТО", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.
Военный парад в центре Киева стал одним из самых массовых за последние годы. По главной улице столицы прошли четыре с половиной тысячи военнослужащих. Уже традиционно, вместе с нашими в параде приняли участие солдаты стран-членов НАТО. По Крещатику также проехали 250 единиц военной техники, в том числе противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", полученные от США. Впервые за 9 лет в военном параде была задействована авиация. В небе над Киевом пролетели 29 истребителей, штурмовиков, транспортных самолетов и вертолетов.
Так же впервые на официальном государственном мероприятии прозвучал "Марш новой армии" в исполнении оркестра вооруженных сил. Текст и аранжировка - в новой редакции. Музыканты утверждают, композицию посвятили бойцам, которые на востоке защищают страну.
"Кожен звук сьогодні ми присвятили тім хлопцям, які зараз там, боронять, щоб ми тут спокійно могли грати, щоб сонечко, небо, інтерв'ю це було. А там вони, їм тяжче. і я не знаю, скільки капель поту і яке відчуття у них в душі", - рассказывает Владимир Дашковский, начальник военно-музыкального управления ВСУ.
По-солдатски, без лишних слов, о своих ощущениях рассказывает и лейтенант Вооруженных сил, а теперь уже и Герой Украины Владимир Сосин. Подчеркивает, такие парады объединяют в, первую очередь, солдат и поднимают боевой дух войска. О том, что сегодня получит из рук Президента Звезду Героя, Владимир растеряно признается не знал.
"Це було несподіванкою, і відповідно я вражений. Задоволений. пишаюсь. Пишається мною дружина, діти і військовослужбовці", - говорит Владимир Соснин, Герой Украины.
С флагами и в вышиванках. На парад жители и гости столицы пришли целыми семьями. Присутствующие утверждают: военным представление приятно удивлены.
"Це треба відчути і підійти сюди, і навіть постояти на цій території, на якій боролися наші предки, мабуть, за шо? І щоб ця плакуча стіна вже осипалася", - говорит Галина, жительница Киева.
"Важливо тому, щоб у нас була та віра, щоб ми її не розгубили, щоб ми побачили що в нас є сила, що в нас є захист. Що в нас взагалі існує країна", - рассказывает Светлана, жительница Киева.
После официальной части на главной площади страны состоялся концерт с участием оркестра Вооруженных сил Украины.
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