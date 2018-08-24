Британия требует ужесточить санкции против России [ Редактировать ]
Великобритания уже в конце месяца может предложить ЕС ввести новые санкции против России. Об этом пишут британские СМИ. Что именно Лондон предложит Брюсселю - расскажет Алексей Пшемыский.
Лондон требует от Евросоюза вслед за США ужесточить санкции против Москвы. Еще вчера об этом, выступая в Вашингтоне, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. В своей речи в Институте мира глава британского МИДа укорил ЕС в чрезмерной толерантности к российской агрессии. По словам Ханта, незаконная аннексия украинского Крыма и использование химического оружия в Солсбери требуют от Запада более решительного и радикального ответа.
В Лондоне заявили, что ЕС должен последовать примеру США, которые ужесточили вчера санкции против Москвы, запретив экспорт в Россию продукции, связанной с нацбезопасностью, в частности электроники и авиационных комплектующих. Но конкретные предложения пока не поступали.
Как утверждают британские СМИ, новый пакет санкций официальный Лондон может представить на рассмотрение Евросоюза уже в конце этого месяца, когда министры иностранных дел всех 28 членов ЕС соберутся на встрече в Австрии. Тем временем неофициально некоторые брюссельские дипломаты уже заявили, что новые санкции Евросоюз поддержит вряд ли. В частности из-за позиции таких стран, как Греция и Италия, где заявляют о слишком высокой экономической цене противодействия России.
А недавний танец Путина с министром иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, позиции официального ЕС явно не укрепляет.
С кем станцует Брюссель сказать пока что сложно. В вопросах предыдущих пакетов антироссийских санкций официальному ЕС хоть и не без критики, но все же удавалось заручиться поддержкой всех членов союза. Пока на выступление британского министра иностранных дел там не ответили. А от Лондона ждут конкретных предложений.
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