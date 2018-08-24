Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма. Об этом заявил советник главы США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон во время встречи с Петром Порошенко. По его словам, американский лидер подтвердил это во время встречи с президентом России в Хельсинки. Он подчеркнул, что для Соединенных Штатов чрезвычайно важно усилить отношения наших государств.

"Санкції є ефективними. Санкції заставляють Москву платити велику ціну за брутальне порушення міжнародного права, яке вона здійснює останнім часом. Москву не зупинять футбольні чемпіонати, не зупинять весільні танці, не зупинять дарунки газових потоків, Москву зупинить об'єднана потужна позиція цивілізованого світу з глобальним лідерством наших партнерів - Сполучених Штатів Америки", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.

"Знаю, что президент Трамп отметил солидарность и нашу поддержку независимой Украины. Это соответствует американским ценностям, не признавать незаконные аннексии. Спасибо за то, что вы меня пригласили", - сказал Джон Болтон, советник Президента США по вопросам национальной безопасности.

Встретился с Джоном Болтоном и премьер Владимир Гройсман. По словам главы правительства, у Украины и США большое совместное будущее. Участники встречи подчеркнули, что Киев и Вашингтон имеют глубокий уровень дипломатического, политического и экономического диалога. Поэтому будут продолжать усиливать общие позиции сотрудничества.

"Ми дякуємо Сполученим Штатам за те, що наскільки ви нас сьогодні підтримуєте у становленні нашої незалежності і відновленні територіальної цінності, у нас велике спільне майбутнє і сьогодні нам буде про що поговорити, і накреслити плани на подальшу співпрацю", - сказал Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.