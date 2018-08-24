В Черкассах установили футбольный рекорд [ Редактировать ]
Игра длиною в сутки. Такой рекорд сегодня установили в Черкассах на спортивном фестивале - ко Дню Независимости. Турнир начался накануне, ровно в семь часов вечера. И закончился около часа назад. Кто играл, а главное, кто выдержал этот марафон. Станислав Кухарчук расскажет.
Этим свистком судья начинает самый длительный в своей карьере футбольный матч, повторно игроки услышат его лишь сутки спустя. Марафон в 24 часа участники начинают весьма рьяно, уже с первых минут на табло открывается счет. Этот турнир лишь протяженностью отличается от уже привычного футбола - две команды, желтая и синяя, профессиональное поле и эмоциональные болельщики.
"В штрафную, убегаем все. От блин".
Выдержать сутки в постоянном движении едва ли под силу подготовленным спортсменам, а большинство участников этого турнира - непрофессиональные футболисты. Но истощения и обмороков на матче не будет, успокаивает директор стадиона. Все 24 часа команды будут меняться, на игру зарегистрировались до тысячи участников, и не только из Черкасской области. Ведь главная задача не прервать матч.
"Тисячу осіб, тому у нас є сформовані колективи і є такі локації. Часові, наприклад, одні учасники грають з 20 до 20:30, а потім їх змінюють інші учасники", - говорит Юрий Гончаров, директор черкасского центрального стадиона.
Таким образом, организаторы соревнования намерены установить своеобразный рекорд. Но вот кому не по себе от таких достижений, так это медсестрам стадиона - их на матче всего две. С напарницей Ирина разбила дежурства по пять часов. Уверена, марафон выдержат.
"Лед, заморозка, хлуратил, бинты, вата, перекись - все есть. У нас есть запасы, так что ничего - выстачит, все в кабинете есть", - говорит Ирина Михно, медсестра черкасского центрального стадиона.
Таких масштабных соревнований черкасский центральный стадион точно не видел. Даже глубокой ночью одни команды спешат сменить другие, чтобы поучаствовать в состязании.
Уже к полудню следующего дня цифры на табло стадиона переваливают за девятый десяток. С 19 до 19. За сутки игру ни на минуту не приостанавливали, и организаторам все же удалось установить рекорд. Говорят: в Украине 24 часа кряду в футбол еще никто не играл.
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