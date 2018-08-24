Скандал в Белом доме: почему Трамп платил женщинам [ Редактировать ]
Ошибка президента. Дональд Трамп сейчас в центре очередного скандала - но вовсе не из-за политики. Его подвели бывшие увлечения и пассии. Правда, как он сам заявил - "если и виноват в чем-то, то только в том, что победил на выборах". Дмитрий Анопченко разбирался в громких обвинениях и их последствиях.
4 месяца назад в доме личного юриста Трампа Майкла Коэна ФБР изъяло документы о выплатах вот этим двум женщинам. Сорокалетней блондинке, известной как Сторми Дэниэлс - звезде фильмов для взрослых. Она начала порнокарьеру в 17 и за это время снялась почти в двух сотнях специфических кинолент.
И вот этой роскошной брюнетке, о которой никак не скажешь, что ей уже под 50 - Карен Макдугал, звезде журнала "Плейбой" конца 90.
У них обеих, якобы, были бурные романы с действующим президентом. Обеим, судя по документам, заплатили.
Как только очередная пассия, а было это накануне президентских выборов, начинала вести переговоры с бульварными изданиями, чтобы продать им эксклюзивное интервью об отношениях с тогда еще кандидатом Трампом, его юрист создавал компанию-пустышку и от ее имени покупал все права на откровения моделей и порнозвезд. В итоге, до конца избирательной кампании ни одна из женщин так и не вышла к прессе.
Для кампании это было удачей, но с точки зрения закона - попыткой повлиять на ход выборов. За нее, а параллельно за неуплату налогов и аферы с банковскими счетам, Коэну теперь грозит 45 лет за решеткой и он решил не отвечать за все сам, а втянуть в это дело еще и президента. Пошел на сделку со следствием и сказал под присягой, совершал преступления по указанию своего клиента.
"Дональд Трамп приказал совершить преступление, заплатив двум женщинам с целью повлиять на выборы. Если эти платежи были преступлением Майкла Коэна, то почему они не были преступлением Дональда Трампа?" заявляет теперь адвокат президентского юриста.
Ситуация осложняется тем, что разговоры с Трампом его юрист тайно записывал. Но слышно плохо, политик то ли просит "заплатить наличными", то ли "не платить наличными". Запись обрывается на слове "чек". И прямых доказательств против президента пока нет.
Но суд по делу президентского юриста обещает теперь множество новых громких заявлений и накануне выборов в Конгресс, а они уже этой осенью, для многих политиков станет "козырной картой", чтобы попытаться "утопить" Трампа и на волне скандала "всплыть" самим.
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