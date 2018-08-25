Солистка популярной группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова 24 августа сыграла пышную свадьбу в одном из загородных комплексов Киева, на которой присутствовали ее коллеги - Эрика Герцег и экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова.

Фото со свадьбы девушки опубликовали в Instagram.

Мужем Анастасии стал молодой человек по имени Кирилл, о нем мало что известно. Долгое время Кожевникова умалчивала о том, что была в отношениях. Лишь в марте этого года стало известно, что певица помолвлена.

Первый танец молодоженов сопровождался песней украинской певицы Тины Кароль "Перечекати".

Известно, что на свадьбе знаменитости побывала и телеведущая Катя Осадчая.

Ведущим церемонии стал Григорий Решетник.

Также в августе этого года замуж вышла Бьянка.