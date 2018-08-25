Поклонники украинской певицы Ани Лорак всячески поддерживают ее посте истории о "похождениях" ее мужа Мурата Налчаджиоглу с киевской тусовщицей Яной Беляевой. Более того, они пытаются разобраться, что могло привести к такому повороту в, казалось бы, счастливом браке.

Фанатов интересует, как жила певица в этом и предыдущем браках? Внимание поклонников привлек первый гражданский мужа Каролины - продюсер Юрий Фалеса, после того, как дал Каролине советы, как себя повести в непростой ситуации.

Кроме того он рассказал, как они жили в фактическом браке, после знакомства, произошедшего, когда Каролине было лишь 13 лет - на конкурсе молодых талантов "Первоцвет", где Юрий был в жюри финала.

"Смотрю - выходит худенькая девчушка в национальном костюме и начинает исполнять сначала песню "Украиночка"... Подхожу поближе и вижу, что девочка еще и симпатичная! Я был заинтригован", - рассказал Фалеса о первой встрече.

Фалеса, признался, что первой на Каролину ему открыла глаза жена:

"Оля звонила, расспрашивала, как идут наши дела. А однажды поинтересовалась: "А что ты чувствуешь к Каролине как к женщине, она ведь очень красивая?" Я возмутился: "Ты что, ревнуешь к ребенку?!" А сам поневоле начал присматриваться к подопечной и стал замечать, что на Каролину с восторгом заглядываются все мужчины. За три года, что мы провели бок о бок, худенькая девочка превратилась в девушку с роскошными женственными формами", - поделился Фалеса воспоминаниями в интервью, опубликованном WomanMan.

С тех пор они находились рядом двадцать четыре часа в сутки и день за днем шли навстречу друг другу.

"Я первый понял, что не могу без нее жить. А Каролина долго воспринимала меня как наставника. Тем не менее она взрослела, и я стал замечать в ее глазах ответный огонь", - делится Фалеса.

"Когда мы стали близки, я взлетел на седьмое небо. Таких глубоких чувств я еще не испытывал. У меня появилось все, что нужно мужчине для счастья: любимая работа, достаток и обожаемая женщина - невероятная красавица, о которой другие могли только мечтать. Мы наслаждались друг другом. Однако на публике по-прежнему делали вид, что наши отношения не выходят за рамки "продюсер-певица", - рассказывает Юрий.

Он рассказал, что их творческий тандем начал приносить существенный доход, который он вкладывал в Каролину, повзрослевшую и ставшую Ани Лорак:

"Мы много зарабатывали, но и очень много тратили. На концертные костюмы, одежду, украшения, клипы, записи новых песен, студии в Лондоне и Голливуде. И чем выше становился профессионализм Ани Лорак, тем больше хотелось в нее вкладывать", - вспомнил Фалеса.

Они вместе работали и жили на съемных квартирах, свою Фалеса не покупал, ибо вкладывался в других музыкантов. По его словам, Каролину устраивало такое положение вещей:

"Целых семь лет мы скитались по квартирам. Начинали больше зарабатывать - снимали квартиру получше. Я предпочитал заплатить хорошему музыканту тысяч двадцать долларов и приобрести дорогую аппаратуру, чем купить собственное жилье либо автомобиль. Но Каролина не возражала. Она прекрасно видела, что я ею дышу и делаю все для ее блага. У нас не было ни ссор, ни размолвок. Они начались, лишь когда она влюбилась", - подытожил Фалеса историю их с Каролиной счастливой жизни.

После этого у Ани Лорак, по словам Юрия, "сорвало крышу", и она покинула его.

Тем не менее, после того, как муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки, Фалеса сообщил, что готов принять Каролину и оказать поддержку, ведь спустя много лет после расставания, он уже забыл старые обиды.